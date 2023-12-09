Появились подробности отношений Баскова с единственным сыном

Певец не уверен, что наследник, которого еще в детстве увезли в Израиль, помнит отца

Николай Басков очень любит своего сына, но не имел возможности поддерживать с ним связь после того, как мать ребенка, бывшая жена певца Светлана Шпигель, увезла мальчика в Израиль.

Менеджер одного из коллег "натурального блондина" рассказал, что Басков навещал наследника, и тот тоже хотел общаться с отцом, но формат редких встреч певца не устраивал.

"Он любит своего сына и всегда хотел, чтобы мальчик жил с ним в одном доме", – заявил осведомитель.

Через год наследнику исполнится 18 и он уже сам сможет решать, с кем и как ему встречаться. Однако Николай Басков опасается, что за много лет сын мог его просто позабыть. Некоторое время назад светские круги обсуждали новость о том, что не исключена возможность того, что Бронислав переедет в Россию и будет учиться в одной из московских школ. Однако подтвердить информацию не удалось: близкие тщательно скрывают любые сведения о жизни юноши. Возможно, на такую скрытность как-то повлияла ситуация с дедушкой, Борисом Шпигелем, которая произошла в 2021 году.

В настоящее время ситуация с общением отца и сына пока в прежнем состоянии. Николай Басков очень хочет общаться с Брониславом, но признает, что сейчас все зависит от решений его бывшей супруги.

Ранее мы писали о забавном случае на шоу "Ну-ка, все вместе", когда Николай Басков в шуточной форме угрожал Глызину убийством микрофоном.

