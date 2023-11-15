"Никого не осталось, кроме Баскова, Лепса и меня": Лолита о чистке шоу-бизнеса

Лолите - 60. Цифра кажется немыслимой, ведь она все такая же озорная, дерзкая, смелая. Юбилей главная эстрадная клоунесса отметила на рабочем месте. Корреспондент "Утро.ру" поздравил певицу с круглой датой в числе семи тысяч зрителей столичного "Крокуса"

Дозвониться и дописаться до Лолиты в этот день было невозможно. Она за два дня до празднования юбилея отрубила контакты с внешним миром – переживала, что связки не будут смыкаться, что нервы подведут. Хотя на большую сцену она выходит почти четыре десятилетия, но все равно каждый раз волнуется. А тут концерт еще и снимался для телевидения – из аппаратной на Лолиту смотрел Вадим Такменев. И она особенно мандражировала, переживала по поводу того, как будет выглядеть в кадре.

Выглядит она, надо сказать, для шестидесяти лет, отлично. В чем и поспешила убедить публику, скинув пышную юбку еще в начале концерта и оставшись в облегающем точеную фигуру комбинезоне. Иначе она была бы – не она. К юбилею певица похорошела, постройнела, сменила прическу. Хотя сама и смеется, что, мол, климакс уже позади.

"Я не реагирую на цифры, поскольку никогда их не чувствую, – призналась звезда. – И в 20, и в 30 можно почувствовать себя очень старым и немощным. А я благодарна своему возрасту. Это такое состояние, когда ты помудрел. Когда ты молод, то хочется выглядеть лучше – интеллигентнее, образованнее. А с возрастом понимаешь две вещи – жить нужно сегодняшним днем, чему я только учусь, и всему в этом жизни, особенно испытаниям, нужно говорить "спасибо".

Испытаний у Лолиты, действительно, в жизни было немало, что сделало ее только сильнее. А не сломаться помогло умение посмеяться, в первую очередь, над собой. За что ее столько лет и любят. Лолита и сама без комплексов, и людей учит освобождаться от зажимов и стеснений, зная, как мешают интеллигентным людям ограничения, внушаемые родителями и социумом. И вот ради того, что хотя бы два часа подурачиться, расслабиться, позволить себе снять маску строгости и серьезности, и идут на Лолиту люди.

В зале на юбилейном концерте были ее коллеги и друзья – тобольская рэперша Дарья Зотеева, больше известная как INSTASAMKA, с которой Лолита недавно перепела свой хит "На Титанике", журналист и политтехнолог Антон Красовский, певец Николай Басков. Последний, конечно, не мог пережить, что в этот вечер цветы и аплодисменты были не ему, поэтому вышел на сцену с огромным букетом роз, подчеркнув, что "купил на свои деньги, и цветы будут стоять весь год". Лолита, правда, в это время уже стала петь. Пришлось начинать сначала.

По словам Лолиты, все, кому Басков дарил такие роскошные букеты, их уже нет. "Вы обратили внимание, как почистили наш шоу-бизнес? – говорит певица. – Ведь никого не осталось, кроме Баскова, Лепса и меня. У зрителя и выбора практически нет – на дедушку сходили, на бабушку пришли".

Со сцены "Крокуса" певица обратилась к живущей уже почти два года в Израиле и на Кипре Алле Пугачевой. Ведь с Примадонной двадцать лет работал гитарист Анатолий Куликов и даже написал в 1997-м для Примадонны хит "А я в воду войду". "Дорогая, любимая, гениальная артистка, певица и женщина Алла Борисовна, – говорит Лолита. – Спасибо, что все все-таки ушли на пенсию и оставили мне Толика".

Кстати, в свое время Пугачева дала Милявской важный совет. "Была очередная программа, где было множество режиссерских номеров, я ими очень гордилась, – потом вспоминала Лолита. – Пришла на концерт Алла Борисовна и сказала: "Достала ты уже своими номерами, ты созрела, просто встань и пой!" Я года полтора внутри себя это прорабатывала. Оказалось – очень сложно!"

Певица пела два с половиной часа "вживую", что, конечно, делает ей честь. А после этого в артистическом буфете вместе со своими музыкантами позволила себе расслабиться и выдохнуть. Она собрала весь алкоголь, который ей дарят зрители на концертах, и наконец-то выпила, чего давно не делала. "Хотя в интернете и пишут, что страдаю от алкоголизма", – смеется певица.

А зрителям, помимо отличного настроения, звезда оставила свой запах – у выхода продавались свечи для дома с ароматом Лолиты в 20, 30, 40, и 50 лет. А еще оставила свой голос – по 10 тысяч рублей как горячие пирожки улетали выпущенные к юбилею виниловые пластинки. Ну и хит продаж – значки с фирменными фразами артистки. "Все будет ох-но", – обещает Лолита. А она никогда не врет.