У Баскова есть серьезный недуг: артист сделал честное признание

У Баскова есть серьезный недуг: артист сделал честное признание
Николай Басков. Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Мало кто догадывался, что дела обстоят настолько печально

Популярный певец Николай Басков в интервью Иде Галич признался в проблеме со здоровьем, которую долгое время скрывал от поклонников.

47-летний артист рассказал, что страдает сильной аллергией на алкоголь. После любых возлияний ему становится очень плохо из-за реакции печени. Тем не менее, на профессиональных мероприятиях приходится это скрывать: Баскова постоянно зовут выступать на вечеринки и праздники, а какой праздник обходится без спиртного? Да и гости обижаются, когда певец отказывается пригубить с ними бокал шампанского или вина – приходится жертвовать своим здоровьем.

Николай вспомнил, как легендарный Иосиф Кобзон однажды буквально заставлял его выпить, а Басков всячески отнекивался, чтобы не навредить здоровью. С тех пор артист ограничивает себя в употреблении алкоголя, даже если это неудобно на торжественных банкетах.

Несмотря на физиологический недуг, Николаю Баскову удается поддерживать активный образ жизни и плотный гастрольный график. Тем не менее, проблема со здоровьем заставляет его быть особенно бдительным в быту и режиме: соблюдать диету, заниматься спортом.

Ранее сообщалось, как Баскова довели до слез на популярном шоу.

Источник: Blitz
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