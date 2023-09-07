"Растет копией отца": в Сети обсуждают фото "сына" Баскова

Журналисты внесли ясность в путаницу, произошедшую с участием знаменитого певца и его сына

В 2006 году на свет появился сын Николая Баскова Бронислав. Мальчика родила тогдашняя жена певца Светлана Шпигель. Спустя несколько лет супруги развелись, и ребенок остался жить с матерью. Воспитывал мальчика второй муж Светланы Вячеслав, поэтому считает того отцом.

Поклонники помнят о единственном сыне Баскова, но уже долгое время о нем ничего не слышали. Поэтому народ очень удивился, когда в медиапространстве появился молодой человек по имени Бронислав Басков, пытающийся начать музыкальную карьеру.

Юноша поразительно похож на знаменитого певца. Увидев снимок молодого Баскова, в Сети решили, что это сын звезды и начали писать: "Бронислав растет копией отца". Но, как оказалось, ничего общего между этим молодым человеком и народным артистом России нет. Ясность в случившуюся путаницу внесли журналисты.

Как отмечает popcake.tv, представший на снимке парень, который называет себя Брониславом Басковым, является сиротой. Он хочет достичь успехов в музыке, чтобы забыть о прошлом.

Ранее популярный поэт и композитор Олег Влади рассказал о работе с Николаем Басковым. По словам автора песен, за 15 лет знакомства певец купил у него примерно девять песен за большие деньги. Слова композитора приводило "Утро.ру".