"Растет копией отца": в Сети обсуждают фото "сына" Баскова

"Растет копией отца": в Сети обсуждают фото "сына" Баскова
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты внесли ясность в путаницу, произошедшую с участием знаменитого певца и его сына

В 2006 году на свет появился сын Николая Баскова Бронислав. Мальчика родила тогдашняя жена певца Светлана Шпигель. Спустя несколько лет супруги развелись, и ребенок остался жить с матерью. Воспитывал мальчика второй муж Светланы Вячеслав, поэтому считает того отцом.

Поклонники помнят о единственном сыне Баскова, но уже долгое время о нем ничего не слышали. Поэтому народ очень удивился, когда в медиапространстве появился молодой человек по имени Бронислав Басков, пытающийся начать музыкальную карьеру. 

Юноша поразительно похож на знаменитого певца. Увидев снимок молодого Баскова, в Сети решили, что это сын звезды и начали писать: "Бронислав растет копией отца". Но, как оказалось, ничего общего между этим молодым человеком и народным артистом России нет. Ясность в случившуюся путаницу внесли журналисты.

Парень, называющий себя Брониславом Басковым. Фото: соцсети

Как отмечает popcake.tv, представший на снимке парень, который называет себя Брониславом Басковым, является сиротой. Он хочет достичь успехов в музыке, чтобы забыть о прошлом. 

Ранее популярный поэт и композитор Олег Влади рассказал о работе с Николаем Басковым. По словам автора песен, за 15 лет знакомства певец купил у него примерно девять песен за большие деньги. Слова композитора приводило "Утро.ру". 

Источник: POPCAKE ✓ Надежный источник
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