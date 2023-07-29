Накаченный торс и дерзкие скулы: поклонники не узнали Баскова

Накаченный торс и дерзкие скулы: поклонники не узнали Баскова
Николай Басков. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Новая публикация артиста вызвала бурную реакцию

Николай Басков давно и прочно занял причитающееся ему место на музыкальном Олимпе. Знаменитый российский певец пользуется бесконечной любовью зрителя. В последнее время внешность Баскова претерпевает серьезные перемены. В какой-то момент артист заметно располнел, некоторые поклонники решили, что у него могут быть проблемы со здоровьем.

При этом сам "натуральный блондин" не унывает. Недавно он порадовал публику забавной фотографией на своей странице в социальной сети. После выхода зарубежного фильма о жизни Барби и Кена их образы набрали огромную популярность по всему миру. Басков решил идти в ногу со временем и тоже поддержал модный тренд.

Николай с помощью нейросетей создал снимок, на котором предстал в образе Кена. Надо отметить, что подписчики артиста пришли в восторг от его "преображения". С картинки на поклонников смотрит ослепительный мужчина с накаченным торсом и дерзкими скулами. Такой Басков очень понравился представительницам прекрасного пола. В комментариях артиста засыпали комплиментами и признаниями в самых горячих чувствах.

Фото: соцсети

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как Басков ловко обхитрил европейцев и и зарабатывал них кругленькую сумму.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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