Ловко воспользовался: как Басков обхитрил европейцев

Сначала певца раскритиковали

Сладкоголосый блондин считается одним из главных патриотов в отечественном шоу-бизнесе. Однако из-за одного его недавнего поступка некоторые поклонники усомнились в его любви к России. Всему виной – выступление Николая Баскова на свадьбе.

Дело в том, что мероприятие проходило в Черногории, а эта страна, как известно, не стремится дружить с Россией. В Сети появилось видео с торжества, на котором предположительно певец был приглашенной звездой, а потому развлекал публику. Собственно, это и удивило его соотечественников. Некоторые даже принялись критиковать артиста на просторах Интернета.

На защиту затравленного Николая Баскова встал продюсер Леонид Дзюник, который посчитал, что музыкант на самом деле обхитрил европейцев, ловко ими воспользовавшись. Да, артист выступил в Черногории, но ведь он, мол, заработал деньги, которые пойдут на благие цели.

"Привезет в Россию деньги, из которых миллион он отдаст нашим ребятам, которые подорвут очередной танк "Леопард", – напомнил обещание Григория Лепса и Николая Баскова музыкальный деятель.

Он также отметил, что сегодня в Черногории живет много мигрантов. Они продолжают общаться на родном языке, а в душе все еще считают себя русскими. И им, по словам Леонида Дзюника, прекрасно известна позиция Николая Баскова.