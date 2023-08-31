Махнул рукой на творчество и транжирит деньги: продюсер выдал правду о Баскове

Олег Влади рассказал о работе с певцом

Народный артист России Николай Басков является одним из самых высокооплачиваемых звезд на отечественной эстраде. Певец давно покорил сердца миллионов людей своим невероятными вокальными данными и непревзойденными хитами.

Певец блестяще исполняет как русские романсы, так и мировые оперные шедевры. Хотя больше всего народ лют его за эстрадные работы: "Натуральный блондин", "Шарманка", "Я буду руки твои целовать", "Все цветы", "Я подарю тебе любовь" и другие.

Работать с Николаем Басковым мечтают все современные авторы, в том числе, популярный поэт и композитор Олег Влади. Две звезды эстрады являются не только коллегами, но и друзьями.

Только по признаниям самого композитора, в случае с ним Николай Басков забивает на творчество и просто транжирит деньги.

"Дороже всего мои песни обошлись Николаю Баскову, моему давнему хорошему другу", – рассказал Олег Влади.

В общей сложности за 15 лет знакомства певец купил у поэта восемь – девять песен. Артист заплатил за авторские права приличные суммы, однако ничего из-под пера своего друга на сцене не исполнил.

Зато заслуженная артистка Украины Светлана Лобода поступила иначе. Она провернула махинацию с правами на хит "К черту любовь", чтобы не указывать Олега Влади как автора.