За что Малахов вонзил нож в спину Баскова

В шоу-бизнесе нет места дружбе

Золотой голос России Николай Басков отличается очень спокойным и дружелюбным нравом. Этот артист практически никогда не мелькает в скандальных историях, многие с особой теплотой и уважением высказываются о его спокойном характере. Удивительно, что близкие коллеги по шоу-бизнесу нанесли такому добродушному человеку серьезную обиду.



Все произошло из-за личной драмы Баскова. В 2008-м году Николай пережил болезненный развод с супругой Светланой Шпигель. Женщина забрала общего с Николаем сына и отчалила в другую страну. Басков сразу постарался не придавать дело огласке и тихо переживал семейную драму.

Спустя три года Светлана полюбила снова и закатила пышную свадьбу. Удивительно, но на торжество, которое явно могло задеть исполнителя хита "Шарманка", явились многие российские звезды. Близкий товарищ Баскова, телеведущий Андрей Малахов и вовсе вел эту свадьбу. Также на мероприятии отметились друг Баскова Филипп Киркоров и Лев Лещенко. Судя по всему, артисты пошли на это ради солидного гонорара.

Сложно представить, что в этот момент испытывал Николай. Впрочем, и здесь его ангельское терпение продемонстрировало удивительную выдержку. Артист никак не стал комментировать произошедшее, оставив подлый поступок на совести приятелей.