Николай Басков и Вячеслав Манучаров рыдали у гроба убитого раком директора Юлии Началовой

Какая короткая жизнь...

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – писал Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита". Эта цитата вспоминается, когда узнаешь о драме, которую пережила семья Юлии Началовой – стали известны драматические подробности ухода из жизни любимого директора певицы Андрея Трофимова. Он был такой молодой...

О большом горе рассказала пресс-секретарь певицы Анна Исаева. "Мы сидели в гримерке на "Мосфильме" и он сообщил, что пришел результат – рак лимфы, – вспоминает Исаева. – А спустя несколько месяцев смс от его мамы со словом: "Всё". Вот такая она, эта жизнь".

На похоронах директора Началовой собрались сливки отечественного шоу-бизнеса – у гроба рыдали Николай Басков, Вячеслав Манучаров, Юлия Костюшкина, Марина Девятова...

"Умирая, Андрей был в бреду и все время повторял: "Цветы, возьмите у артистки цветы, ей тяжело их держать, на сцену, Юля, пора на сцену", – заметила Исаева у себя на странице в соцсети. – В ключевой момент своей жизни он не вспоминал свое детство, не разговаривал с мамой. Он умирал вместе с ней и на сцене".

Напомним, 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У звезды были диабет второго типа, подагра и красная волчанка. Сердце исполнительницы не выдержало сильного абсцесса. Для миллионов россиян смерть артистки стала настоящим шоком.