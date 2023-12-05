"Убью микрофоном": Басков сорвался на Глызине во время съемок шоу

Ведущий программы "Ну-ка, все вместе" обратился к одному из членов жюри

Николай Басков умеет не только здорово петь, но и обладает талантом телеведущего. Проект "Ну-ка, все вместе", который он ведет вместе с Сергеем Лазаревым, однозначно выиграл от присутствия "натурального блондина". Яркие, искрометные шутки, которые постоянно отпускает Басков, украшают программу. С этим согласился и один из обитателей "музыкальной стены" Алексей Глызин. Недавно в одном из выпусков между ними произошел интересный инцедент.

Напомним, шоу талантов дает шанс представителям разных профессий проявить себя. По десять человек за выпуск показывает "музыкальной стене" свои музыкальные таланты. Ведущие часто в шутку "переругиваются" с членами жюри. Например, в одном из выпусков Николай Басков сорвался на Алексее Глызине, поскольку тот не давал возможность записать подводку. Причем сделал это в виде стилизации к песне "Я тебя никогда не забуду" из мюзикла "Юнона и Авось", переделав это на слова "Я тебя сейчас убью микрофоном".

Неудивительно, что проект, пять сезонов которого уже состоялись на телеканале "Россия", по-прежнему популярен у зрителей и дарит им массу ярких эмоций. Алексей Глызин рассказывал, что за кулисами программы происходит немало интересных сцен и, к его сожалению, не все они потом оказываются в эфире.

Ранее мы писали, что на съемках одного из выпусков шоу "Ну-ка, все вместе" Николай Басков с присущим ему юмором признался Сергею Лазареву в том, чем он занят ночами.

