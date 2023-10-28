Баскова довели до слез на популярном шоу

Баскова довели до слез на популярном шоу
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артист расстрогался на глазах у всех

В последнее время Николай Басков все чаще работает в качестве ведущего, а не певца. Сейчас он занят на популярном проекте "Ну-ка, все вместе!", где задает качественный градус шоу и делает его более интересным и увлекательным для зрителей. Коллеги признаются, что артист справляется с этим очень хорошо, не позволяя себе расслабляться. Из-за этого некоторые даже называют его роботом.

Однако в недавнем выпуске передачи оказалось, что Басков может позволить себе слабость – нужно только найти подходящую точку давления. Это удалось сделать участнику из Индонезии Густи Бимбиму, который исполнил две композиции перед жюри.

У исполнителя, как оказалось, необычная история попадания в проект. Его на Бали заметила российский продюсер и пригласила выступить в шоу. Сперва парень подумал, что это шутка, но уже вскоре ему поступил официальных звонок от руководства канала с приглашением.

Для исполнения он подобрал песню "Only You" Элвиса Пресли и в процессе выступления довел Николая Баскова до слез. Ведущий, который обычно крайне шутлив и радостен в кадре, неожиданно стал очень серьезным. Лазарев даже пошутил, что наконец увидел подтверждение, что певец является настоящим человеком.

"Просто это одна из моих любимых песен и для меня всегда эталоном было исполнение Элвиса Пресли", – признался Басков.

Он заявил, что ему показалось, словно и правду композицию исполнял легендарный артист и поблагодарил индонезийца за подаренные эмоции.

Ранее "Утро.ру" сообщало, как Лазарев обмочился во время речи Баскова на сцене.

Источник: Вокруг ТВ
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