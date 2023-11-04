Бабкина и Лазарев публично сцепились: не хватило "секиса"

Артисты устроили разборки на людях

Народная артистка России Надежда Бабкина стала новым членом жюри в шоу "Ну-ка, все вместе!". Концепция шоу такова, что в очередном выпуске на сцену выходит новый гость, а затем занимает свое место на музыкальной "стене". На программе уже побывали Алсу, Наташа Королева, Таисия Повалий и другие звезды. В этот раз состоялось выступление ансамбля "Русская песня".

После исполнения номера ведущий проекта Николай Басков подошел поприветствовать артистку. Бабкина поблагодарила певца за то, что он не трогает ее, на что получила шуточку, что ее "есть кому обтрогать" – так артист намекнул на роман Надежды Бабкиной с молодым мужчиной.

Тема интима мелькнула в течение шоу еще раз, когда Сергей Лазарев высказался, что в выступлении коллектива "TEAMO" ему недостаточно "секиса". Надежда Бабкина встрепенулась и дерзко поинтересовалась, знает ли Лазарев, что это вообще за действо. Тот за словом в карман не полез и едко отшутился: мол, сексуальность у артисток раскрыта примерно как в Советском Союзе. "А в Советском Союзе секса не было", – хором проговорили представители жюри и сама народная артистка.

Позже Бабкина призналась, что сейчас переживает "молодежный период", и даже слегка поссорилась с Басковым, не желавшим нажимать кнопку на номере девичьего коллектива "QWEENtet". Она намекнула ведущему, что девушкам не помешал бы продюсер.

"Как спонсор, так сразу Коля. А мне кто поможет?" – сердито ответил Басков.

Следующей жертвой народной артистки на "стене" стал Сергей Лазарев, которого Бабкина призывала встать, когда он говорит с девушками. Лазарев отказался, не желая нарушать правил шоу, по которым не нажавший кнопку член жюри должен сидеть, но певица вынудила его сделать так, как она хотела.



"Ну, мы же знали, что она придет со своим уставом", – обреченно вздохнул Николай.

Ранее "Утро.ру" писало, что Надежду Бабкину бросил молодой любовник ради другой звезды.

