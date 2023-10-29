"Я в России в черном списке": бежавший Васильев рассекретил свое местонахождение

Экс-ведущий "Модного приговора" не собирается возвращаться назад

Историк моды Александр Васильев решил вдруг рассекретить собственное местонахождение. После того, как Надежда Бабкина заявила, что давний коллега до сих пор находится в Москве, искусствовед поспешил выступить с опровержением.

Оказалось, ныне экс-ведущий Первого канала живет в Анталье. В России у него более нет заработка, поэтому работает за ее пределами. Да и для родной страны, сетует Александр, он находится "в черном списке".

Впрочем, Васильев имеет множество планов – ныне в Чехии, Латвии и Эстонии проходят его выставки. Впереди – Париж, Батуми и Дубай.

Напомним, после начала специальной операции Васильев вылетел из страны, написав письмо правительству Литвы об отречении от России, где заявил, что не имеет с действиями российского руководства ничего общего.

А в феврале 2022 года телебоссы прекратили показ "Модного приговора" на Первом канале. Сам Васильев заявлял, что готов вернуться к работе в проекте – однако у руководства первой кнопки были иные планы, в которые Васильев не вписывался.

Ранее "Утро" рассказывало о публичной перепалке Васильева с его экс-коллегой по "Модному приговору" Надеждой Бабкиной.