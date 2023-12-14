Киркоров снова послал журналистку после слов о пластике

Король поп-сцены изменился в лице, когда услышал этот вопрос

Неординарный Филипп Бедросович славится своей эмоциональностью и вспыльчивым характером. Как правило, музыкант благосклонен к прессе и с удовольствием отвечает на многие вопросы, не упуская случая пощеголять перед камерами в своих необычных костюмах. Однако выбор не той темы для разговора способен привести певца в ярость. На памяти СМИ уже бывали случаи, когда король эстрады отвечал журналистам нецензурной бранью, едва не доводя тех до слез.

Появление Филиппа на общественных мероприятиях – это всегда шоу: сегодня он может прийти в павлиньих перьях, завтра – в золотом камзоле, послезавтра – в леопардовой шубе до пят. Для недавней светской тусовки блогера и певицы Margo он предпочел рыцарскую броню, чем сразу же привлек внимание прессы. Не прошло и пары минут, как к нему уже подбежала одна из журналисток.

Сперва беседа шла спокойно – Киркоров много рассказывал о своем образе, отмечая, что в этот вечер он – средневековый рыцарь. Однако журналистку, кажется, больше волновал другой вопрос: не дослушав рассказ о костюме, она полюбопытствовала, верны ли слухи, касающиеся его новой пластической операции на лице.

"Все, иди в ж…!" – крикнул Киркоров и тут же растворился в толпе.

Потом, однако, музыкант сменил гнев на милость и уже спокойно исполнил перед публикой новую версию песни "Единственная моя" с переписанным куплетом.

Ранее сообщалось, что Лазарев вслед за Волочковой жестко унизил Тодоренко и Киркорова.