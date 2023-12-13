Взбешенный Киркоров подал в суд на Успенскую

Поп-король возмущен словами певицы в одном из интервью

Король российской эстрады Филипп Киркоров подал иск на десять миллионов рублей к Любови Успенской, носящей титул королевы русского шансона.



По мнению поп-короля, исполнительница шансона на одном из интервью была очень несдержанна в формулировках и наговорила немало такого, что он не готов простить и с чем не согласен мириться. Особенно его возмутило слово "женоненавистник", ведь, по словам самого артиста, "он тридцать лет поет о женщинах и о любви к ним".

Адвокаты защиты припасли длинный реестр реплик, которые должны будут прозвучать на судебном заседании. Свою обиду и моральный ущерб Филипп Киркоров оценивает в десять миллионов рублей, еще два намерен получить с оппонентки на покрытие судебных расходов.

Защитник интересов Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что нелепо устраивать хайп на имени певца №1, но он понимает, что это было сделано от безысходности. Что, впрочем, не освобождает Успенскую от ответственности.



"Мы все ответственны только за наши слова и поступки", – подчеркнул Добровинский.



Ранее мы писали, что Филипп Киркоров много работал над своим здоровьем и внешним видом, так что теперь в целях сохранения резульатов очень строго относится к вопросам питания. В частности, он отказался от десертов на церемонии вручения премии "Виктория", объяснив это строгим запретом своего хирурга-косметолога.

