"Иначе за одно место подвесит": Киркоров рассказал о строгих запретах Хайдарова

"Иначе за одно место подвесит": Киркоров рассказал о строгих запретах Хайдарова
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Король российской эстрады обещал держаться и не сломаться на полпути к заветной цели.

56-летний Филипп Киркоров хорошеет и молодеет с каждым днем. Он готовится в апреле будущего года представить собственное шоу в театре-кабаре Crave, вот и упорно работает над собой.

"Я там буду и одетый, и не очень одетый, – сообщил артист в эксклюзивном интервью "Утро.ру". – Ведь благодаря работе пластического хирурга Тимура Хайдарова мне есть, что теперь показать, чем похвастаться, чем удивить, чем восхитить поклонников".

Филипп Киркоров, Юрий Костин и Денис Клявер. Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Тимур – мой инструктор по приседаниям, еде и всему остальному, – признался певец. – Хорошая фигура – это всегда большой труд. Хотя моя попа – натуральная. Просто Тимурчик чуть подкорректировал то, что было когда-то в молодости, но благодаря бутербродам и газированным напиткам превратилось с годами не в то, что надо. Но руки мастера огранили мой алмаз и создали из него бриллиант".  

Сегодня знаменитый пластический хирург строго следит за тем, как, что и когда ест король российской эстрады. И накладывает ряд строгих запретов.

"Мне это все нельзя, – заявил Киркоров, увидев фрукты и десерты на пресс-конференции по поводу окончания голосования российской национальной премии "Виктория". – Даже один раз нельзя! Даже фрукты! Иначе меня потом Хайдаров подвесит за одно место!"

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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