"Меня хейтят в школе": сын Киркорова пожаловался на травлю

"Меня хейтят в школе": сын Киркорова пожаловался на травлю
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Сверстники постоянно припоминают им разные выходки их звездного отца на сцене

У 11-летнего Мартина и 10-летней Аллы-Виктории, детей популярного певца Филиппа Киркорова, все чаще возникают проблемы в школе из-за их знаменитого отца. Как признался сам Филипп Бедросович в интервью у Эльдара Джарахова, одноклассники постоянно цепляются к ребятам из-за его местами эксцентричного поведения на сцене.

 "Как с этим жить дальше? Меня хейтят в школе", – пожаловался Киркорову сын. 

Так, однажды сверстники атаковали Мартина и Аллу-Викторию с вопросом о том, действительно ли их отца трогали на сцене за "искусственную попу". Артист не нашелся, что на это ответить. Он считает, что люди должны разделять сценическую жизнь, в которой много театральной вычурности, и обычную жизнь, в которой он – такой же ответственный и любящий родитель, как и все остальные.

Сам поп-король искренне не понимает причин такого отношения к его детям. Ведь на школьные мероприятия он приходит в обычном костюме без вызывающих страз и пышных нарядов, да и дома ведет себя спокойно.

К счастью Филиппа, и Мартин, и Алла-Виктория не собираются пойти по стопам отца в шоу-бизнес. Сын грезит карьерой футболиста, а дочь видит свое будущее в сфере, связанной с дизайном интерьеров. И Киркоров очень рад, что его дети выберут себе обычные и востребованные профессии.

Ранее Киркоров объяснил, почему у него распухла щека.

Источник: Шоу ДЖАРАХОВ
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