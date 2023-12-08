Продюсер оценил шансы готовой вернуться в Россию Лободы

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Светлана Лобода пытается вернуться на российский музыкальный рынок из-за невостребованности в Европе. Однако ее творчество в РФ уже, как оказалось, ни для кого не представляет интереса, считает музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко.
Критик напомнил, что Светлана уже успела сделать то, что отвернуло от нее россиян – та жертвовала средства в поддержку ВСУ. Теперь же пытается напомнить слушателям из России о себе – выпуская песни на русском.
Рудченко предупредил, что выплачивающие деньги за песни Лободы россияне могут стать соучастниками ее действий – а именно из-за финансовой поддержки украинской армии певицей. Ведь скачивание и прослушивания хитов Лободы является, в том числе, и монетизацией ее творчества.
Пока что, считает продюсер, Светлана не знает, куда податься. Естественно, ее желание вернуться на российскую сцену велико, однако это нереально.
"Корпоративы у олигархов дают ей возможность поддерживать штаны, но не более, нет развития, – высказался Павел.
Ранее мы рассказывали, сколько успела заработать Светлана в России за 2023-й год.
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