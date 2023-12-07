Опустилась до нищеты: доходы уехавшей из России Лободы рухнули на 300 млн рублей

В Европе певице пока не удается заработать

За два года доходы Светланы Лободы рухнули в России, как известно, до полного нуля. Теперь певица не выступает перед российской публикой. А еще в 2021 году певица получала в стране за год еще 300 млн рублей. За рубежом, как оказалось, известная в СНГ исполнительница с прекрасным вокалом оказалась совершенно никому не нужной.

Указанная сумма "упала" Светлане в 2021 году не только за музыкальные мероприятия – речь идет и об отчислениях за прослушивания на цифровых площадках и рекламе. В месяц звезда давала в среднем по пятнадцать выступлений. График был довольно плотным. За частное мероприятие Светлана брала 4 миллиона рублей. Плюс реклама в ныне запрещенной социальной сети – выходило плюс 24 миллиона.

За первые пару месяцев 2022-го Лобода успела заработать еще 30 млн. В основном – за хиты и рекламные контракты. А затем, как известно, Светлана продала свои люксовые авто и вылетела из России.

Уходящий 2023-й, что вполне закономерно, не порадовал Лободу. В Европе ее никто не признает, да и не знает. От рекламодателей не поступает никаких предложений.

Кстати, вопреки всем слухам, пишет Mash, Светлана не приобретала в РФ никаких квартир.

А ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что Лобода "любила Россию за деньги" – естественно, весьма большие.