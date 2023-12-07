Опустилась до нищеты: доходы уехавшей из России Лободы рухнули на 300 млн рублей

Опустилась до нищеты: доходы уехавшей из России Лободы рухнули на 300 млн рублей
Светлана Лобода. Фото: t.me/lobodaofficial
В Европе певице пока не удается заработать

За два года доходы Светланы Лободы рухнули в России, как известно, до полного нуля. Теперь певица не выступает перед российской публикой. А еще в 2021 году певица получала в стране за год еще 300 млн рублей. За рубежом, как оказалось, известная в СНГ исполнительница с прекрасным вокалом оказалась совершенно никому не нужной.

Указанная сумма "упала" Светлане в 2021 году не только за музыкальные мероприятия – речь идет и об отчислениях за прослушивания на цифровых площадках и рекламе. В месяц звезда давала в среднем по пятнадцать выступлений. График был довольно плотным. За частное мероприятие Светлана брала 4 миллиона рублей. Плюс реклама в ныне запрещенной социальной сети – выходило плюс 24 миллиона.

За первые пару месяцев 2022-го Лобода успела заработать еще 30 млн. В основном – за хиты и рекламные контракты. А затем, как известно, Светлана продала свои люксовые авто и вылетела из России.

Уходящий 2023-й, что вполне закономерно, не порадовал Лободу. В Европе ее никто не признает, да и не знает. От рекламодателей не поступает никаких предложений. 

Кстати, вопреки всем слухам, пишет Mash, Светлана не приобретала в РФ никаких квартир.

А ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что Лобода "любила Россию за деньги" – естественно, весьма большие.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
По теме

Лишились стиральной машины: всему виной "полезный" совет из интернета

Рассказываем, как делать точно не стоит

Зеленский открыл охоту на перебежчиков: политолог прокомментировал убийство Кивы

Агонизирующий украинский режим предупреждает таким образом "своих", чтобы никто не вздумал сбегать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей