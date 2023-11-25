Сбежавшая Лобода мечтает вернуться в Россию: Шахназаров о перспективах певицы

Сбежавшая Лобода мечтает вернуться в Россию: Шахназаров о перспективах певицы
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Латвия встретила артистку не золотыми горами, поэтому не исключена попытка вернуть все как было

Светлана Лобода, как и многие ее звездные коллеги, покинула Россию после февральских событий прошлого года. Переехав в Латвию, она начала раздавать интервью, заявляя, что Россия очень много потеряла после ее ухода со сцены. Попытки чего-то добиться в Прибалтике пока успеха не принесли. Публицист Михаил Шахназаров уверен, что довольно скоро не исключены извинения певицы и попытка вернуться в покинутую страну.

Журналист считает, что Лобода планирует переждать в Латвии и приехать назад в Москву, где она имела немалые деньги. Сегодня ей подобные цифры в графе "доход" и близко не светят.

"Она думает, что у нее есть возможность вернуться сюда, – заметил журналист в шоу "Полный Абзац".

Публицист предрекает Лободе судьбу певицы Наргиз,  поливавшей грязью многих российских звезд, а теперь отменяющей гастроли по Европе, потому что желающих купить билет на концерт удручающе мало. Самое интересное, что сама Лобода не признается в том, что идея переехать была неудачной, и продолжает уверять, что заработки снизились только из-за изменения рабочего графика. Мол, сейчас для нее не принципиально обогащаться только в России.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода, которой украинские законы запрещают выступления на российских сценах, готова сделать исключение для российского зрителя и выступить в Казахстане, если организаторы готовы соблюсти ряд условий.

Источник: Шоу "Абзац" ✓ Надежный источник
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