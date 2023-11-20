Лобода согласилась петь для россиян и выставила несколько условий

Украинская певица боится выступать на российских сценах, но готова сделать исключение для Казахстана

Светлана Лобода, несмотря на то, что заказов на новогодние выступления у нее не то чтобы огромное количество, увеличить их не может, поскольку ограничена в выборе площадки для концертов. В России украинские законы запрещают Лободе выступать. Поэтому для российского зрителя она может спеть, но при соблюдении нескольких условий.

Во-первых, договор необходимо заключать с юридическим лицом из Казахстана. Во-вторых, российская компания, для которой организовывается концерт, должна быть свободна от европейских санкций, помощники певицы тщательно это проверят. Среди зрителей тоже не могут находиться люди, числящиеся в санкционном списке Евросоюза.

Впрочем, источник из окружения певицы добавил, что проверять паспортные данные на входе в зрительный зал никто не будет и для самой Светланы Лободы не принципиально наличие или отсутствие в зале граждан России.

Напомним, после февральских событий прошлого года Светлана Лобода критически высказалась об СВО и покинула Россию, несмотря на то, что свое состояние она заработала именно в нашей стране. Однако досталось ей и от украинских поклонников, не простивших ей песен на русском и показательной доброты к живущим в Польше беженцам.

Похоже, что украинская певица решила окончательно порвать все связи с Россией: весной появилась информация о том, что продается подмосковная резиденция Лободы, выставленная на торги за нескромные 650 миллионов рублей.

