Лобода согласилась петь для россиян и выставила несколько условий

Лобода согласилась петь для россиян и выставила несколько условий
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Украинская певица боится выступать на российских сценах, но готова сделать исключение для Казахстана

Светлана Лобода, несмотря на то, что заказов на новогодние выступления у нее не то чтобы огромное количество, увеличить их не может, поскольку ограничена в выборе площадки для концертов. В России украинские законы запрещают Лободе выступать. Поэтому для российского зрителя она может спеть, но при соблюдении нескольких условий.

Во-первых, договор необходимо заключать с юридическим лицом из Казахстана. Во-вторых, российская компания, для которой организовывается концерт, должна быть свободна от европейских санкций, помощники певицы тщательно это проверят. Среди зрителей тоже не могут находиться люди, числящиеся в санкционном списке Евросоюза.

Впрочем, источник из окружения певицы добавил, что проверять паспортные данные на входе в зрительный зал никто не будет и для самой Светланы Лободы не принципиально наличие или отсутствие в зале граждан России.

Напомним, после февральских событий прошлого года Светлана Лобода критически высказалась об СВО и покинула Россию, несмотря на то, что свое состояние она заработала именно в нашей стране. Однако досталось ей и от украинских поклонников, не простивших ей песен на русском и показательной доброты к живущим в Польше беженцам.

Похоже, что украинская певица решила окончательно порвать все связи с Россией: весной появилась информация о том, что продается подмосковная резиденция Лободы, выставленная на торги за нескромные 650 миллионов рублей.

Источник: RT
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