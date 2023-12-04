"Предательница": украинская Сеть затравила Лободу за песню на русском

Певицу обвинили в попытках "усидеть на двух стульях"

Исполнительница Светлана Лобода опубликовала анонс с премьерой своей песни – она, как ни странно, записана на украинском. На певицу тут же обрушились с критикой земляки, уличившие ее чуть ли не предательстве.

Напомним, после известных всем событий на Украине Светлана объявила, что больше не станет петь песни на русском. Спустя практически два года звезда, как оказалось, передумала. И порадовала своих фанов сюрпризом – которому те вовсе не обрадовались, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Однако Светлана была настроена весьма миролюбиво: пожелала слушателям тепла и любви. Однако от гнева украинской публики это ее не уберегло. Светлану начали критиковать в социальных сетях, обвиняя в попытках усидеть на паре стульев – мол, та намерена сохранить для себя и российский рынок. Пользователи даже поинтересовались: для кого знаменитость выпустила песню на русском языке? Однако ответа не дождались.

Справедливости ради, в комментариях нашлись и те, кто указал, что песни на русском – еще не повод для предательства.

Впрочем, Светлана давно пытается остаться на российских музыкальных площадках – и пока у нее получается.