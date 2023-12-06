"Любила Россию за деньги": Сергей Лавров сделал заявление об уехавшей Лободе

"Любила Россию за деньги": Сергей Лавров сделал заявление об уехавшей Лободе
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певице уже никто не верит

В прошлом году Светлана Лобода громко покинула Россию. Ныне певица проживает в Латвии и выступает с концертами по миру. Однако в музыкальной индустрии уверены, что вся популярность и прибыль для талантливой исполнительницы осталась в прошлом.

Продюсер Сергей Лавров считает, что та "всегда в душе была русофобкой" и "любила Россию за большие деньги". Украинская исполнительница, по словам мужчины, никогда не жаловалась на заработки. В лучшие времена Светлана получала по 200 тысяч евро за корпоратив – это порядка 20 млн рублей. Достаточно было отпеть 40 минут времени.

Более того, исполнительница хита "К черту любовь" имела один из самых нескромных райдеров – черная и красная икра, дорогостоящий коньяк, "Роллс-Ройс". А стоимость особняка в России переваливала за полмиллиарда рублей. Теперь этот дом выставлен на продажу. 

Едва ли после отъезда Лободу можно считать статусной исполнительницей. В Европе она дает концерты в основном для мигрантов, работая на закрытых мероприятиях. 

А не так давно украинская Сеть возмутилась поступку звезды: Светлана выложила трек, записанный на русском языке. После этого певицу обвинили в желании усидеть на "двух стульях".

Ранее юрист рассказала, чем рискует Диана Арбенина в случае проведения концертов после ограничений. Правда, ответственность будет лежать в основном на организаторе, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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