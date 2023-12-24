Подставила президента: звезды массово отказываются говорить с Собчак

Знаменитость влипла в грандиозный скандал

Ксения Собчак привыкла быть одной из главных персон во многих скандалах. Не так давно она стала участницей откровенной вечеринки Анастасии Ивлеевой – журналистка запомнилась своим провокационным образом, в котором она засветила грудью. Как известно, мероприятие крайне негативно восприняли многие знаменитости, которых не стали приглашать на событие. Более того шум от вечеринки дошел и до компетентных органов, от которых требуют провести проверку.

При этом Собчак не видит ничего страшного в таком времяпрепровождении. Она отметила, что все мы взрослые люди, и куда ходить с голой пятой точкой каждый решает сам. Также она осадила всех недовольных откровенной вечеринкой во время сложной политической обстановки словами "траур не может длиться вечно".

После такого некоторые звезды массово отказываются говорить с Собчак. Например, Яна Поплавская утверждает, что у нее было запланировано интервью с журналисткой, на которое теперь она точно не пойдет.

"После этого я с ней в одном поле не сяду, не говоря про одну студию... Daily Mail, Tribune, Sun, даже Times of India пестрят заголовками "Крестная дочь Путина участвует в голой вечеринке". Это же надо так подставить свою страну, своего президента!" – возмущается Поплавская.

Отказался от интервью с Собчак и известный режиссер Сарик Андреасян. По его словам, некоторые представители богемы не до конца отдают себе отчет в том, что сейчас происходит в мире.

Ранее стало известно, что после вечеринки Ивлеевой Киркорова хотят лишить детей.