Киркорова хотят лишить детей после скандала с раздеванием

Артист получает один удар за другим

Филипп Киркоров стал участником скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которую гостей впускали только полуголыми. Артист решил соблюсти дресс-код, надев на себя телесное боди с татуировками и прозрачный костюм из сетки. Тело звезды прикрывали только черные шорты. В итоге после всей череды публичных возмущений в отношении мероприятия короля эстрады захотели лишить детей.

Увиденное вызвало недовольство у актрисы Марии Шукшиной, которая регулярно возмущается грехопадением в российском шоу-бизнесе. Она заявила, что возмущена разрешением на подобный "шабаш" со стороны властей и отсутствием каких-либо карательных мер. Артистка напомнила, что у многих участников скандальной вечеринки есть дети, среди них и Филипп Киркоров. Поэтому необходимо подать на них заявление в органы опеки.

"Чему научат и как воспитают они своих детей?" – вопрошает Шукшина после скандала с раздеванием.

Она потребовала, чтобы в России наконец на деле начали укреплять традиционные "духовно-нравственные ценности". А тех, кто оскандалился на вечеринке Ивлеевой, Шукшина и вовсе потребовала перестать показывать на ТВ, давать площадки для концертов и даже не выпускать на улицу, чтобы "защитить детей".

Ранее в Минкульт поступило обращение с просьбой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста после скандала на мероприятии у Анастасии Ивлеевой.