Лолита объявила об отъезде из России на фоне грандиозного скандала

Артистка пакует вещи

Последние несколько дней все информационные издания активно обсуждают "голую" вечеринку блогерши Насти Ивлеевой и ее последствия. На провокационном перфомансе засветились многие именитые представители отечественного шоу-бизнеса. Любопытно, что после разгоревшегося скандала одна из участниц откровенного мероприятия Лолита Милявская объявила об отъезде из России.



Помимо певицы, на вечеринке Ивлеевой, где главным требованием было прийти в минимальном количестве одежды, засветились такие акулы светской жизни, как Филипп Киркоров, Ксения Собчак и многие другие. Стоит отметить, что общественность была в ярости, увидев фотографии с мероприятия. Многим полуголые пляски звезд показались сатанинской оргией.



Из-за скандала или по каким-то другим причинам, но Лолита решила покинуть Россию. Уже в январе она отправится в Болгарию. Там любимица публики планирует навестить свою семью и восстановить силы. Как бы там ни было, декабрь – тяжелое время для артистов, они очень много работают, стараясь сорвать куш на новогодних корпоративах. Так что в январе певица будет отдыхать.



К слову, недавно Лолита ошеломила поклонников аппетитной фигурой в ярком купальнике.

