Лолита ошеломила поклонников аппетитной фигурой в ярком купальнике

Изрядно сбросившая вес звезда теперь может одеваться в самые смелые наряды

Не так давно популярная певица Лолита Милявская загадочным образом постройнела на целых 15 кг. Теперь она спокойно может демонстрировать сочную фигуру в любых, даже облегающих, платьях, а также спокойно фотографироваться в купальных костюмах. Недавно исполнительница выложила в личном блоге кадры из спорткомплекса в Тольятти, где проходят ее гастроли.







Артистку немного расстроило непривычное устройство городского бассейна. Когда она плавала, в помещение вошли мужчины в шубах и шапках, и спросили, чистая ли вода. Лолита пожаловалась на непонятный принцип расположения раздевалки и бассейна. Но подписчики, восхищенные аппетитной фигурой постройневшей звезды и ярким бирюзовым купальником, засыпали ее восторженными комментариями. Лолиту назвали красоткой, богиней, заверили, что ей очень идет голубой оттенок и наговорили много других приятностей.

60-летняя звезда и вправду выглядит шикарно для своего возраста. Она откровенно рассказала о том, что так круто похудеть ей помог отказ от алкоголя и обращение к эндокринологу. Никаких диет певица не придерживалась, просто разумно питается.

Ранее мы писали, что Лолита Милявская оказалась в числе лауреатов главного фестиваля страны "Песня года".

