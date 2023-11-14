"Сказал, чтобы все забирала": Лолита поведала о звонке живущему в США Цекало

"Сказал, чтобы все забирала": Лолита поведала о звонке живущему в США Цекало
Лолита Милявская. Фото: Nadezhda Lebedeva/www.globallookpress.com
У бывшей пары остались вопросы, которые нужно было обсудить

Лолита Милявская не скрывает, что ее брак с известным продюсером Александром Цекало, продлившийся двенадцать лет, больше напоминал по своей сути деловое партнерство. В 2000 году пара развелась – и на протяжении долгих лет ни один, ни второй в принципе не поддерживали связь друг с другом.

С тех пор прошло 23 года. Цекало женился на казахстанской красотке, с которой вот уже многие годы проживает в Штатах. И недавно вдруг Лолита позвонила бывшему.

Дело в том, что во время записи нового альбома Милявской подвернулась давняя песня из совместного творчества с Цекало времен "Кабаре-дуэта "Академия". И, как грамотная исполнительница, она решила привести в порядок ситуацию с авторскими правами.

К неожиданности Лолиты, тот сразу же ответил согласием.

"К моей неожиданности, сказал, чтоб все забирала. Мол, даже бы и не спрашивала", – высказалась Лолита в недавнем интервью, добавив, что экс-супруг подписал все необходимое.

А еще Милявская призналась, что Александр со своей милой улыбкой буквально недавно ей приснился.

Ранее Лолита отреагировала на слухи о соперничестве с Пугачевой.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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