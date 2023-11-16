"Жить невыносимо": 60-летняя Лолита рассекретила свое тяжелое заболевание

"Жить невыносимо": 60-летняя Лолита рассекретила свое тяжелое заболевание
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лолита отметила 60-летие. В день юбилея она сделала неожиданное и очень интимное признание о себе

"Я хочу признаться: у меня есть одно заболевание, – прямо и без стеснения проинформировала общественность артистка. – И это не алкоголизм, как часто пишут про меня в интернете. Хотя, думаю, так было у каждого: после каких-то неприятностей ты надираешься так, чтобы на завтра слова "работа" не существовало. Ведь даже психологи советуют делать так иногда, правда, соблюдая чувство меры и думая о печени". 

"Но я хотела бы рассказать про другое заболевание, – продолжает певица без комплексов. – Оно тяжелее, чем это". Подобное заявление заставило поклонников переживать.

Причем о заболевании этом любимая миллионами артистка узнала совершенно случайно.

"Я как-то надралась и пошла петь в караоке, как делают 90-процентов земного шара, – говорит Лолита. – А там все поют только песни Григория Лепса. И я за секунду стала трезвой, у меня даже осанка выровнялась, чего с детства не было".

Так Лолита и поняла, что зацепила болячку, с которой, по ее словам, "даже наутро было жить невыносимо". "Я зацепила "жабу", – рассекретила она свое тяжелое заболевание.– Это зависть – я позавидовала Грише. И потом пошла даже с этим к психиатру".  

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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