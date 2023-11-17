Лолита рассказала о вывозе семьи из Украины после начала спецоперации

Эвакуация близких стоила звезде очень дорого, и речь не только о деньгах

Чтобы вывезти родных с территории Украины, Лолите Милявской пришлось немало поволноваться. Ей объявили сумму, которую надо заплатить за каждого члена семьи, которого она хотела вывезти. Певица провела несколько тяжелых дней с телефоном в руках, прося высшие силы о помощи.



"У меня были записаны номера разных людей, которых я в жизни не трогала", – вспоминает певица.



Чтобы забрать с Украины дочь Еву, отчима и 79-летнюю мать, Лолита обзванивала всех знакомых, какие только вспомнились ей. Сразу же после начала спецоперации она начала предпринимать усилия для эвакуации близких, потому что в столице Украины было неспокойно и страшно.

Она звонила всем, кого вспомнила, наплевав на собственную репутацию и то, что может услышать. Сказали ей и правда многое. Некоторые называли конкретные суммы за каждого члена семьи. Но Лолила сцепила зубы и продолжала звонить.

В конце концов она смогла перевезти семью в Болгарию. Обустроиться там ее родным было сложно, ведь уехали они буквально с одним эвакуационным чемоданчиком, а российские карты не работали в стране из-за санкций. А ведь Лолите надо было одеть родных, накормить, обеспечить предметами первой необходимости.

Певицу выручил дальнобойщик, одолживший ей нужную сумму. Примечательно, что прежде они ни разу не виделись. Когда ситуация более-менее устаканилась, благодарная артистка вернула долг и искренне сказала "спасибо" человеку, бросившемуся на помощь незнакомке.

Ранее мы писали, что на Лолите висит крупный долг за отмененный в Сургуте концерт, но она добилась списания хотя бы процентов на него.

