Лолите дали всего 20 дней на погашение огромного дола

Лолите дали всего 20 дней на погашение огромного дола
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Однако певица смогла выбить себе скидку

Лолита Милявская задолжала организаторам три миллиона рублей из-за отмененного концерта. В прошлом году певица должна была выступить в Сургуте, однако не стала возвращать аванс. 

К следующему году накапали серьезные проценты. А спустя еще несколько месяцев звезда получила судебный иск уже на три с половиной миллиона рублей – где истец обвиняет ее в "неосновательном обогащении".

По счастью, все удалось решить полюбовно. Споры уже урегулированы, и теперь Лолите осталось вернуть изначальную сумму аванса организаторам – 2,8 млн, уточняет Басманный районный суд.

Кстати, сам концерт изначально должен был состояться в 2020-м, пока его не отменили из-за пандемии. Милявская даже пыталась добиться от организаторов переноса мероприятия. Увы, позднее компания перестала существовать, и пришлось иметь дело с новыми лицами. 

Как пишет StarHit, Милявская добилась "скидки" – истец милостиво простил певице проценты в размере полумиллиона рублей. У Лолиты есть двадцать дней на выплату суммы аванса (который теперь и составляет всю сумму) в 2,8 миллиона рублей момента утверждения соглашения.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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