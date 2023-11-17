Лолите дали всего 20 дней на погашение огромного дола

Однако певица смогла выбить себе скидку

Лолита Милявская задолжала организаторам три миллиона рублей из-за отмененного концерта. В прошлом году певица должна была выступить в Сургуте, однако не стала возвращать аванс.

К следующему году накапали серьезные проценты. А спустя еще несколько месяцев звезда получила судебный иск уже на три с половиной миллиона рублей – где истец обвиняет ее в "неосновательном обогащении".

По счастью, все удалось решить полюбовно. Споры уже урегулированы, и теперь Лолите осталось вернуть изначальную сумму аванса организаторам – 2,8 млн, уточняет Басманный районный суд.

Кстати, сам концерт изначально должен был состояться в 2020-м, пока его не отменили из-за пандемии. Милявская даже пыталась добиться от организаторов переноса мероприятия. Увы, позднее компания перестала существовать, и пришлось иметь дело с новыми лицами.

Как пишет StarHit, Милявская добилась "скидки" – истец милостиво простил певице проценты в размере полумиллиона рублей. У Лолиты есть двадцать дней на выплату суммы аванса (который теперь и составляет всю сумму) в 2,8 миллиона рублей момента утверждения соглашения.