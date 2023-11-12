Лолита объявила о беременности от известного артиста

Звезда "залетела" после выступления коллеги

Лолиту Милявскую многие поклонники полюбили за непосредственное поведение на сцене. Артистка не стесняется эпатировать публику откровенными признаниями, а ее словестные обороты речи часто провоцируют смех зрителя, чем очень сильно поднимают настроение. Поэтому спустя столько лет знаменитости удается оставаться популярной и быть на одной волне с аудиторией.

Недавно Лолите доверили вести шоу "Суперстар!" на НТВ. Певица уже успела отчитать одну из участниц за хамское и непрофессиональное поведение по отношению ко всей команде шоу, поскольку несколько дней женщина не выходила со всеми на связь. Сейчас же она сделала неоднозначное объявление о беременности от известного артиста. Им оказался певец Кай Метов.

В эфире передачи он исполнил песню "Я улетаю" группы "А-Студио". Вокал и подача настолько понравились Лолите, что она выпалила эффектный комплимент.

"Я от твоего низ беременею. Твои низы трогают струны души, особенно женские", – заявила артистка.

При этом Лолита выразила мнение, что Метову было не совсем комфортно исполнять эту песню – знаменитость это подтвердил, отметив, что впервые поет чужую композицию на такую большую аудиторию.

Ранее Лолита рассказала правду о соперничестве с Пугачевой.