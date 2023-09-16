Лолита опубликовала редкие кадры с моложавой мамой

Родительница выглядит восхитительно

Популярная российская певица Лолита Милявская всегда старается быть открытой и искренней со своими поклонниками. Артистка не стесняется обсуждать с ними проблемы в личной жизни, трудности в достижении идеального внешнего вида и так далее. Однако о родственниках певица рассказывает редко. Кадры с матерью звезды произвели фурор в Сети.

Артистка поделилась семейным видео, на котором проводит время с любимой родительницей. Родственницы с комфортом разместились в ресторане. Лолита, несмотря на плотный график, старается уделять время любимым людям.

Больше всего публику удивил и порадовал цветущий внешний вид матери артистки. Анна Никифорова выглядит очень моложаво для своего 80-летнего возраста. Редкие кадры публикует "Пятый канал".


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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