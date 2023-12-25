"Дремучая тундра": Садальский пришел в шок от поступка Ивлеевой

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Прошла неделя после громкой вечеринки Насти Ивлеевой с "голым" дресс-кодом, но до сих пор не стихают обсуждения в сети. Многие известные личности высказали свое мнение о тусовке, причем голосов осуждения прозвучало больше. Не остался в стороне от прогремевшего события актер театра и кино Станислав Садальский.
Станислав уверен: с идеей вечеринки блогерша промахнулась.
"Сама Ивлеева – дремучая тундра, но ее компания казалась умнее и интереснее", – отметил Садальский.
Актер не одобрил скандальное событие, однако при этом считает, что наказания организаторы или участники "голой" вечеринки все-таки не заслужили. Примечательно, что простые россияне предельно возмущены устроенным звездами бесстыдством.
Ранее мы писали, что патриотка Яна Поплавская не поверила оправданиям Филиппа Киркорова после "обнаженной" тусовки.
Теперь место работы скандального артиста в ресторане
Артист потерял рынок сбыта своих сомнительных шуточек