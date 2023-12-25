"Дремучая тундра": Садальский пришел в шок от поступка Ивлеевой

Актера поразило неприглядное поведение российских звезд шоу-бизнеса на скандальном мероприятии

Прошла неделя после громкой вечеринки Насти Ивлеевой с "голым" дресс-кодом, но до сих пор не стихают обсуждения в сети. Многие известные личности высказали свое мнение о тусовке, причем голосов осуждения прозвучало больше. Не остался в стороне от прогремевшего события актер театра и кино Станислав Садальский.

Станислав уверен: с идеей вечеринки блогерша промахнулась.



"Сама Ивлеева – дремучая тундра, но ее компания казалась умнее и интереснее", – отметил Садальский.

Актер не одобрил скандальное событие, однако при этом считает, что наказания организаторы или участники "голой" вечеринки все-таки не заслужили. Примечательно, что простые россияне предельно возмущены устроенным звездами бесстыдством.

Ранее мы писали, что патриотка Яна Поплавская не поверила оправданиям Филиппа Киркорова после "обнаженной" тусовки.

