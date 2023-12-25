Поплавская оценила оправдания Киркорова по поводу "голой" вечеринки: "Не верю"

Телеведущая призвала забыть об участниках тусовки и бойкотировать их

Патриотка, общественный деятель, актриса и телеведущая Яна Поплавская возмущена нашумевшей вечеринкой в клубе "Мутабор". По правилам дресс-кода участники должны были быть "без одежды". После появления в сети видео и фото некоторые гости тусовки извинились. Однако оправданиям знаменитостей, в том числе и переобувшегося Киркорова, телеведущая не верит.

Напомним, гости вечеринки должны были соблюсти определенный дресс-код. Одни явились в нижнем белье, другие в телесных нарядах, третьи и вовсе в костюмах Адама и Евы. Несколько дней сеть бурлила – обсуждали внешний вид звезд везде.

Организаторша мероприятия Настя Ивлеева публично извинилась за вечеринку. А поп-король попытался увильнуть, заявив, что пришел в клуб, но увидел, что там происходит, и сразу же ушел.

Патриотка считает, что выдавать вечеринку за частное мероприятие не стоит, ведь она состоялась в публичном месте, там были фотографы и видеографы.

"Так что хватит врать, что мы подглядываем в замочную скважину", – написала патриотка.



Яна Поплавская уверена, что теперь россияне должны бойкотировать всех, кто в тот вечер был в клубе, не читать и не смотреть их нигде.

Ранее мы писали, что Киркоров и Собчак за участие в скандальной вечеринке поплатились работой.

Кстати, за участие в скандальном параде голых селебрити у Анастасии Ивлеевой раскаялась Ольга Орлова: звезда "Блестящих" заявила, что извлекла урок из этой истории, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".