Киркоров и Собчак поплатились работой за "голую" вечеринку

Репутационные потери оказались слишком велики

Прошло уже несколько дней с вечеринки Насти Ивлеевой в "Мутаборе", а общественность до сих пор не может забыть скандальное событие. Да и немудрено – если учесть тот факт, что многие гости вечера согласно дресс-коду пришли почти без одежды либо в крайне откровенных нарядах.

И, если кому-то удалось побывать на мероприятии относительно незамеченным, то к известным звездам шоу-бизнеса – Филиппу Киркорову и Ксении Собчак – возникло даже повышенное внимание. Публика обрушилась на них с критикой.

Наказание выразилось в отмене выступлений и отказах от сотрудничества. Директор МХАТа им. Горького, Владимир Кехман, аннулировал частное выступление Киркорова в театре, а режиссер Сарик Андреасян отменил запланированное интервью с Собчак из-за ее участия в скандальном событии.

Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", что руководство театра отказалось от выступления Киркорова якобы после звонка из администрации президента. Однако, согласно словам Собчак, Кехман оправдывает свое решение как акт самоцензуры, предотвращающий возможные последствия.

В ситуации также участвует руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, Виталий Бородин, предложивший лишить Киркорова звания народного артиста России за его участие в провокационной вечеринке.

Парламентарий Дмитрий Гусев и вовсе предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников "голой" вечеринки Ивлеевой, назвав событие "кощунственным" и указав на его проведение в сложный период.

Ранее Ивлеева ответила хейтерам "голой" вечеринки.