Киркоров и Собчак поплатились работой за "голую" вечеринку

Киркоров и Собчак поплатились работой за "голую" вечеринку
Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Репутационные потери оказались слишком велики

Прошло уже несколько дней с вечеринки Насти Ивлеевой в "Мутаборе", а общественность до сих пор не может забыть скандальное событие. Да и немудрено – если учесть тот факт, что многие гости вечера согласно дресс-коду пришли почти без одежды либо в крайне откровенных нарядах.

И, если кому-то удалось побывать на мероприятии относительно незамеченным, то к известным звездам шоу-бизнеса – Филиппу Киркорову и Ксении Собчак – возникло даже повышенное внимание. Публика обрушилась на них с критикой.

Наказание выразилось в отмене выступлений и отказах от сотрудничества. Директор МХАТа им. Горького, Владимир Кехман, аннулировал частное выступление Киркорова в театре, а режиссер Сарик Андреасян отменил запланированное интервью с Собчак из-за ее участия в скандальном событии.

Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", что руководство театра отказалось от выступления Киркорова якобы после звонка из администрации президента. Однако, согласно словам Собчак, Кехман оправдывает свое решение как акт самоцензуры, предотвращающий возможные последствия.

В ситуации также участвует руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, Виталий Бородин, предложивший лишить Киркорова звания народного артиста России за его участие в провокационной вечеринке.

Парламентарий Дмитрий Гусев и вовсе предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников "голой" вечеринки Ивлеевой, назвав событие "кощунственным" и указав на его проведение в сложный период.

Ранее Ивлеева ответила хейтерам "голой" вечеринки.

Источник: NEWS.RU ✓ Надежный источник
По теме

В России предложили наказать организаторов за бойкот SHAMAN'а на "Песне года"

Народный артист назвал выходку коллег откровенным позором

Зацепин рассказал, что сделает Пугачева перед самой смертью

Певец знает, куда вернется Примадонна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей