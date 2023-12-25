Киркоров и Собчак поплатились работой за "голую" вечеринку

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Прошло уже несколько дней с вечеринки Насти Ивлеевой в "Мутаборе", а общественность до сих пор не может забыть скандальное событие. Да и немудрено – если учесть тот факт, что многие гости вечера согласно дресс-коду пришли почти без одежды либо в крайне откровенных нарядах.
И, если кому-то удалось побывать на мероприятии относительно незамеченным, то к известным звездам шоу-бизнеса – Филиппу Киркорову и Ксении Собчак – возникло даже повышенное внимание. Публика обрушилась на них с критикой.
Наказание выразилось в отмене выступлений и отказах от сотрудничества. Директор МХАТа им. Горького, Владимир Кехман, аннулировал частное выступление Киркорова в театре, а режиссер Сарик Андреасян отменил запланированное интервью с Собчак из-за ее участия в скандальном событии.
Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", что руководство театра отказалось от выступления Киркорова якобы после звонка из администрации президента. Однако, согласно словам Собчак, Кехман оправдывает свое решение как акт самоцензуры, предотвращающий возможные последствия.
В ситуации также участвует руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, Виталий Бородин, предложивший лишить Киркорова звания народного артиста России за его участие в провокационной вечеринке.
Парламентарий Дмитрий Гусев и вовсе предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников "голой" вечеринки Ивлеевой, назвав событие "кощунственным" и указав на его проведение в сложный период.
Ранее Ивлеева ответила хейтерам "голой" вечеринки.
Народный артист назвал выходку коллег откровенным позором
Певец знает, куда вернется Примадонна