Соседов назвал главную ошибку оскандалившихся на "голой вечеринке" звезд

Соседов назвал главную ошибку оскандалившихся на "голой вечеринке" звезд
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Никто не заставлял селебрити выкладывать все в соцсети

Музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов выразил уверенность, что попавшие под раздачу звезды совершили оплошность, принявшись выкладывать в социальные сети видео и фото с прошедшей вечеринки, организованной в московском "Мутаборе".

Как уверяет Сергей, стоило только селебрити воздержаться от выкладывания материалов, ни о каких последствиям за веселье в практически раздетом виде никто бы и не говорил – потому что таковые бы отсуствовали.

Соседов не понимает, для чего участники этой вечеринки выложили все компрометирующие материалы в Сеть. Никто не запретил, в сущности, проводить вечер и гулять. Вопрос заключается в другом.

"Ну собирались бы и гуляли себе, вообще могли бы раздеться и веселиться голышом. Зачем это обнародовать? Это показывать не нужно, – высказался Соседов.

Шоу-бизнес, в сущности, стал жертвой собственного идиотизма. Звездам мало было одного веселья, пояснил Сергей – селебрити нужно было непременно выложить сотни кадров и распространить все в социальных сетях. Неудивительно, что артисты и звезды от "небольшого ума", лишенные культуры и воспитания, угодили в скандал, подвел итоги Соседов.

История оказалась невероятно резонансной: звезды принялись массово объясняться и приносить извинения за участие в "голой вечеринке". А многим уже отменили концерты – в числе последних оказалась и Лолита Милявская.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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