"Попробую держаться": подавленная Милявская объявила об отмене своих концертов

"Попробую держаться": подавленная Милявская объявила об отмене своих концертов
Лолита Милявская. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Звезду также гонят с эфиров из-за скандальной вечеринки Ивлеевой

Исполнительница Лолита Милявская рассказала журналистам, что ее концерты после появления на скандальной вечеринке в московском "Мутаборе" отменены. Более того, певицу решили вырезать из эфиров. 

Подавленная Лолита заявила, что ей остается лишь принять сложившуюся ситуацию – Милявская не может с этим ничего поделать. Остался неприятный осадок. Певица распереживалась настолько, что у нее поднялось давление.

"Попробую держаться", – высказалась погрустневшая звезда.

Напомним, в параде извинений уже приняли участие такие российские звезды, как Филипп Киркоров и Дима Билан. До этого мы рассказывали, что руководство телеканала НТВ вырезало Киркорова с телешоу "Маска" после появления среди звезд в упомянутом клубе.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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