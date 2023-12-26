"Попробую держаться": подавленная Милявская объявила об отмене своих концертов

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Исполнительница Лолита Милявская рассказала журналистам, что ее концерты после появления на скандальной вечеринке в московском "Мутаборе" отменены. Более того, певицу решили вырезать из эфиров.
Подавленная Лолита заявила, что ей остается лишь принять сложившуюся ситуацию – Милявская не может с этим ничего поделать. Остался неприятный осадок. Певица распереживалась настолько, что у нее поднялось давление.
"Попробую держаться", – высказалась погрустневшая звезда.
Напомним, в параде извинений уже приняли участие такие российские звезды, как Филипп Киркоров и Дима Билан. До этого мы рассказывали, что руководство телеканала НТВ вырезало Киркорова с телешоу "Маска" после появления среди звезд в упомянутом клубе.
Обвинения против артистки и ее мужа выдвигать не стали