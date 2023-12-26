В НТВ получили приказ убрать Киркорова из эфира после "голой вечеринки"

Извинения не помогли поп-королю

Поп-короля Филиппа Киркорова настигла расплата за появление на "голой вечеринке" у Анастасии Ивлеевой – как пишут медиа, певца начали вырезать из новогодних программ. Телеканалы не спешат рисковать собственной репутацией и транслировать артистов, которые влипли в скандал и попали под каток общественного мнения из осуждений и негодований.

Как пишет BAZA, эстафету первыми передали НТВ. Руководство канала потребовало записать версию музыкального шоу "Маска" без Филиппа. Команду спустили телебоссам сверху – из-за голой вечеринки Анастасии Ивлеевой.

В итоге Филиппа пришлось срочно вырезать из программы. Перезапущенная версия должна появиться уже к 31 декабря – и у НТВ осталась лишь несколько дней. Качество программы, правда, от этого сильно хромает, но, разводят руками продюсеры, иначе замену в срок не переснять.

Кстати, такая разнарядка пришла в НТВ еще до того, как Филипп Бедросович опубликовал свои извинения. В финальной версии он все-таки останется.

А ранее мы рассказывали, какие последствия могут ожидать организатора скандальной вечеринки, Анастасию Ивлееву.