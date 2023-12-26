"Будем судиться": Лолита отреагировала на новость об отмене концертов

"Будем судиться": Лолита отреагировала на новость об отмене концертов
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Звезда заявила, что не давала для этого поводов

Фанаты Лолиты активно возвращают билеты на ее концерт. Основанием стало появление звезды на резонансном мероприятии блогера Насти Ивлеевой. Вечеринка прошла с приставкой "голая" и для всех гостей было только одно требование – как можно меньше одежды. 60-летняя Лолита пришла на мероприятие в нижнем белье, что возмутило фанатов.

Концерт должен пройти 20 февраля в подмосковном Чехове. Однако организаторы отметили, что если билеты будут возвращать и дальше, то высока вероятность того, что выступление не состоится. На новость об отмене концертов отреагировала и сама Лолита, которая утверждает, что не видит для этого оснований, поскольку не нарушала закон.

"Я из тех, кто занят делом, мне некогда на все это реагировать. Если будет что-то вопиющее – будем судиться", – жестко ответила Лолита Милявская.

Помимо выступления в Чехове, Лолита планировала концерты в Сергиевом Посаде, Серпухове, Коломне и Королеве. Проведение этих мероприятий теперь тоже под вопросом.

Скандальное мероприятие Ивлеевой прошло 20 и 21 декабря. Фотографии полуобнаженных звезд блогер активно публиковала в своем Telegram-канале. Пользователи сочли такое празднество “балом сатаны” и начали бойкотировать концерты звезд-участников вечеринки. К слову, общественники уже предложили проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*.

*запрещенная на территории РФ экстремистская организация

Источник: Абзац
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