"Будем судиться": Лолита отреагировала на новость об отмене концертов

Звезда заявила, что не давала для этого поводов

Фанаты Лолиты активно возвращают билеты на ее концерт. Основанием стало появление звезды на резонансном мероприятии блогера Насти Ивлеевой. Вечеринка прошла с приставкой "голая" и для всех гостей было только одно требование – как можно меньше одежды. 60-летняя Лолита пришла на мероприятие в нижнем белье, что возмутило фанатов.

Концерт должен пройти 20 февраля в подмосковном Чехове. Однако организаторы отметили, что если билеты будут возвращать и дальше, то высока вероятность того, что выступление не состоится. На новость об отмене концертов отреагировала и сама Лолита, которая утверждает, что не видит для этого оснований, поскольку не нарушала закон.

"Я из тех, кто занят делом, мне некогда на все это реагировать. Если будет что-то вопиющее – будем судиться", – жестко ответила Лолита Милявская.

Помимо выступления в Чехове, Лолита планировала концерты в Сергиевом Посаде, Серпухове, Коломне и Королеве. Проведение этих мероприятий теперь тоже под вопросом.

Скандальное мероприятие Ивлеевой прошло 20 и 21 декабря. Фотографии полуобнаженных звезд блогер активно публиковала в своем Telegram-канале. Пользователи сочли такое празднество “балом сатаны” и начали бойкотировать концерты звезд-участников вечеринки. К слову, общественники уже предложили проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*.

*запрещенная на территории РФ экстремистская организация