Шнур издевательски спел матом о "голой вечеринке": поддержка или сарказм

Новая композиция рок-группы "Ленинград" посвящена скандальной тусовке в клубе "Мутабор"

Который день не стихают обсуждения всколыхнувшей Сеть "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Одни взрываются возмущением, другие пытаются защищать звезд-участников. Не остался в стороне и заслуженный матершинник российской эстрады Сергей Шнуров.

Группа "Ленинград" опубликовала на своем YouTube-канале композицию о скандальной тусовке. Название песни "Тюль" – явная отсылка к "эротическим костюмам", в которых знаменитости заявились в клуб "Мутабор". На заставке композиции красуются инициатор мероприятия Настя Ивлеева и поп-король Филипп Киркоров в откровенной экипировке. Сама песня высмеивает наиболее обсуждаемые эпизоды тусовки, а также иск к Ивлеевой и извинения артистов. В тексте песни явственно читается намек, что мероприятие такого толка логичнее смотрелось бы в бане.

Пользователи Сети сошлись во мнении, что песня – проявление традиционной Шнуровской едкой манеры реагировать на знаковые события в стране. Поклонники уверены, что песня пытается высмеивать прогремевшую вечеринку и неуместность подобных тусовок сегодня. А некоторые даже предложили заменить композицией "Тюль" выступление "отмененных" в "Голубом огоньке" певцов.

Посещал ли сам Шнур подобные вечеринки, неизвестно, однако его не раз замечали с откровенным контентом в соцсетях, а на концертах в Нюрнберге и Москве группа выступала в обнаженном виде.



Ранее мы писали, что присутствие на "голой" вечеринке стоило ее гостям отмены их выступлений и участия в новогодних шоу.

