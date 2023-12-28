МВД нашло повод лишить украинку Анну Asti российского паспорта

Она получила гражданство два года назад

В МВД начали проверку в отношении Анны Дзюбы, которая выступает под псевдонимом Анна Asti. Миграционная служба хочет узнать, на каком основании она получила российский паспорт и легальна ли причина. Ведомство нашло повод лишить украинку российского паспорта после ее участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой.

Известно, что Анна родилась на Украине, а гражданство РФ получила в 2021 году. Также исполнительница песни "По барам" уверяет, что у нее была возможность оформить все документы еще в 20-ом, но она побоялась, что не сможет попасть на родину.

Ранее общественность начала бойкотировать звезд, которые посетили "голую" вечеринку 20 декабря. Поклонники сдают билеты на концерты своих кумиров, артистов вырезают из новогодних программ. А на организатора мероприятия Настю Ивлееву подали иск на один миллиард рублей.

Под раздачу попала и Анна Asti, ее новогодний концерт отменили. При этом на площадке, где должно было состояться выступление, об этом ничего не знают и билеты с продажи не снимали. По слухам, вместо нее выступит артист JONY.

Ранее был обнародован список оставшихся в "огоньках" звезд.