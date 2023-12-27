Вышвырнутому с экранов Киркорову быстро нашли замену

Вышвырнутому с экранов Киркорову быстро нашли замену
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Незаменимых нет, как оказалось

Похоже, Филиппу Киркорову нашли замену. Исполнителя не желают видеть ни на экране, ни на сцене. Уже отменили частное выступление поп-короля в театре МХАТ им. Горького, теперь певца удалили с постера новогоднего комедийного фильма "Иван Васильевич меняет все", закрытый показ которого планировался два месяца назад.

Фото: телеграм-канал "База"

На новой афише теперь среди артистов, участвующих в сюжете, вместо Филиппа Киркорова располагается Павел Воля. Увидевшие обновленный постер на странице в онлайн-кинотеатре Premier и на сайте канала ТНТ пользователи сети задумались, а не стерли ли Киркорова и из самого фильма? Остался ли персонаж поп-короля в новогодней картине, зрителям предстоит выяснить в новогоднюю ночь.

В фильме "Иван Васильевич меняет все" 56-летний певец сыграл первого русского императора Петра Первого. Останется ли он в фильме или в последний момент с помощью современных технологий опального артиста заменят на кого-то другого, пока остается только гадать.

К слову, в конце октября предполагалась закрытая премьера фильма, которая планировалась в кинотеатре "Октябрь". Но по странному совпадению именно в дату премьеры в учреждении выключили свет.

Кстати, изменения в афише коснулись не только Киркорова. Анна Асти тоже участвовала в скандальной "голой" вечеринке, но ее с постера не убрали, а только надели очки.

Ранее Яна Поплавская заявила, что присутствие на той тусовке Киркорова шокировало ее сильнее всего.

Источник: Телеграм-канал "Baza" ✓ Надежный источник
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