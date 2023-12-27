Звезд скандальной вечеринки вышвырнули с телевидения

Их не покажут в новогодних передачах

Российские телеканалы сообщили, что вышвырнут из праздничного эфира тех, кто участвовал в постыдном гулянии Анастасии Ивлеевой. В стоп-лист попали корифеи российского шоу-бизнеса: Киркоров, Лолита, Асти, Глюкоза и другие.

Накануне звезды публично извинились перед всеми, кого они смутили своим внешним видом. А некоторые пытались себя оправдать тем, что не знали, на мероприятие какого формата они пришли. К слову, Билану это удалось. Оказалось, Дмитрий выглядел приличнее всех, и в своем извинении заверил, что на событие он заглянул одним глазком.

"Единственное, что удалось отвоевать – Диму Билана, который спел на вручении премии за достижения в технологиях будущего "Вызов"", – поделилась Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

После, теперь уже известной на всю страну вечеринки Ивлеевой, гости столкнулись со шквалом хейта. Поклонники сдают билеты на их выступления, а Филиппа Киркорова призывают лишить звания народного артиста России. Досталось и организатору вакханалии. Компания МТС убрала Ивлееву из списка амбассадоров, как и банк Тинькофф, указывает Радио 1. Однако последний заявил, что Настя никогда не была лицом их компании.

По данным телеканала "360", за сотрудничество с мобильным оператором блогер ежемесячно получала около трех миллионов рублей.

Ранее стало известно, что с Ивлеевой планируют взыскать 1 миллиард рублей.