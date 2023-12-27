Яна Поплавская о "голой вечеринке": "Хочется вымыть глаза с хлоркой»

Актриса и патриотка считает, что вряд ли участники "бала Сатаны" понесут наказание

Вечеринка с участием полуголых звезд прогремела по всем интернет-ресурсам, а активное обсуждение не заканчивается вторую неделю. Актриса и патриотка Яна Поплавская не смогла промолчать по поводу эпатажной тусовки.

Сильнее всего "Красную шапочку" шокировало то, как ведет себя поп-король Филипп Киркоров. Яна считает, что народный артист вообще не имеет права в таком виде выходить на люди и участвовать в подобных вечеринках. Однако артистка предполагает, что вряд ли короля российской эстрады лишат звания или уберут из новогодних передач.

Актриса уверена, что подобный эпатаж должен закрыть Киркорову дорогу на новогодние шоу. Она добавила, что в этом году многие, скорее всего, проигнорируют популярные новогодние передачи.



"Ощущение мерзости и тошноты. Хочется вымыть руки и глаза с хлоркой", – добавила телеведущая.

Напомним, сама Яна Поплавская активно поддерживает спецоперацию с самого начала, постоянно собирает гуманитарную помощь для бойцов. Ее сын Клим отправился на передовую добровольцем, снимал документальные фильмы, а затем окончил медицинские курсы.

Ранее "Утро.ру" писало, что Поплавская не поверила в извинения Филиппа Киркорова.

