Поплавская емко ответила на выпад Прошутинской

Между бывшими подругами ппробежала кошка

Позиция Яны Поплавской в отношении международной повестки ни для кого не секрет – артистка рьяно отстаивает национальные интересы в публичном поле и является одним из главных голосов, поддерживающих Россию. Такие взгляды нравятся далеко не всем. Например, ее хорошая знакомая Кира Прошутинская не понимает, что произошло с актрисой.

Недавно телеведущая высказалась об озлобленности людей в последнее время. По ее мнению, они должны быть более человечными и понимающими, не разжигать рознь и поддерживать друг друга в сложившейся ситуации. И на этом фоне Прошутинская совершенно не понимает, что произошло с Поплавской – она не узнает человека, которым стала артистка в последнее время.

"Превратилась... Я понять не могу – во что", – говорила она о знакомой.

Яна Поплавская не смогла пройти мимо такого выпада. В своем Telegram она опубликовала емкий ответ на заявления Прошутинской. Она приложила видео со старым интервью, в котором беседовала с ведущей – тогда между ними царила идилия и понимание.

"Много чего произошло за это время в моей жизни. Но я все такая же", – указала она.

Поплавская подчеркнула, что он не выносит несправедливость, всегда спешит людям на помощь и продолжает верить в лучшее.