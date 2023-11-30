"Что происходит с людьми": подруга устроила разнос патриотке Поплавской

Одна из создателей отечественного телевидения удивляется, как изменилась звезда кино- и телеэкранов

Кира Прошутинская – человек, стоявший у самых истоков российского телевидения. Она и ее бывший муж Анатолий Малкин создавали когда-то "Авторское телевидение", придумали десятки оригинальных, ярких телепроектов в девяностые. Прошутинская давно перестала работать на телевидении. Ей не нравится нынешнее время. Так, например, она рассказала, что не узнает давнюю свою подругу Яну Поплавскую.

Кира Прошутинская считает, что сегодня вокруг нас клубятся злоба, ненависть и зависть. Она говорит, что в своем возрасте ненавидеть уже не умеет, что не мешает ей недоумевать о происходящем с людьми.

"Яна из наивного, славного человека превратилась... Я понять не могу – во что", – удивляется Прошутинская.



Напомним, что после февральских событий 2022 года актриса и телеведущая Яна Поплавская превратилась в активного общественного деятеля. В своем Telegram-канале она постоянно пишет теплые слова для наших бойцов, находящихся сейчас на спецоперации, занимается сбором гуманитарной помощи для них, а также резко и хлестко критикует коллег, сбежавших за границу и поливающих Россию грязью с безопасного расстояния.

Своего сына Клима Поплавская "отмазывать" от мобилизации не стала и отправила защищать Родину. Кроме боевых действий, Клим успевает снимать на Донбассе документальные фильмы. А еще он окончил курсы военных медиков и теперь помогает раненым.

Мать очень боится за сына и не скрывает этого. Она молится о том, чтобы все сыновья вернулись по домам, но при этом осознает, что долг любого мужчины – защищать свою Родину.

Ранее мы писали, что Яна Поплавская жестко проехалась по группе "Би-2".

