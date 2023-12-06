Сын Поплавской врезал отказавшемуся от съемок с Железняк актеру

Сын Поплавской врезал отказавшемуся от съемок с Железняк актеру
Клим Поплавский. Фото: кадр RuTube
Он шокирован историей с Олесей Железняк и тем, что никто из руководителей меры не принял

Сын звезды фильма "Красная шапочка" Клим Поплавский очень жестко отреагировал на историю с Олесей Железняк, не взятой в фильм из-за противоположных политических взглядов главного актера.

Клим Поплавский никакой воинской специальности не получил, но и не ездить туда, где нужна помощь, не мог. Поэтому выбрал для себя работу документалиста. Не раз он встречал во время поездок певцов, киноактеров, общественных деятелей, приезжающих с гуманитарной помощью или для поддержки боевого духа. И Олесю Железняк Клим видел там не раз.

Некоторое время назад актрису не взяли в одну из кинокартин, потому что там уже был утвержден артист, не желавший работать с Железняк. Молодой режиссер был в шоке из-за этой истории и более всего его поразило, что руководство не предприняло никаких шагов.

Клим считает, что россияне должны быть едиными и показывать свою силу, а не прислушиваться к тем, кто против политики страны. Актеру, из-за которого лишилась роли Железняк, Поплавский пообещал, что кино у того в будущем не будет.

"Не знаю твое имя, но ты гад. Тебе нет места в кинематографе", – словестно врезал сын Поплавской этому актеру.

Мужчина сталкивался с двойными стандартами, когда его мать попросили покинуть председательский пост фестиваля "Ламба", на который она потратила много сил и времени. Все из-за ее взглядов.

Ранее Яна Поплавская ответила на выпад Киры Прошутинской о том, что она якобы сильно изменилась.

Источник: RUTUBE ✓ Надежный источник
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