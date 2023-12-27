Выступление Анны Асти отменили после скандала с вечеринкой Ивлеевой

Выступление Анны Асти отменили после скандала с вечеринкой Ивлеевой
Анна Asti. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Пиарщики певицы воздержались от комментариев

Новогоднее выступление Анны Асти в столичном клубе Gipsy отменено, сообщают СМИ. Источник медиа указал, что все средства за билеты зрителям будут возвращены.

Кстати, представители Анны Асти не стали давать комментариев по поводу отмены выступления. Пиарщица исполнительницы заявила, что находится в отпуске. Впрочем, букинг также оставил вопрос без реакции, отказавшись давать комментарий, отмечает телеканал "360".

Напомним, Анна Asti выступала на сцене в московском "Мутаборе" для гостей, собравшихся на "голой вечеринке" у Анастасии Ивлеевой. Ранее мы рассказывали, с какими последствиями после этого столкнулись артисты.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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