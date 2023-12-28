Скажите спасибо Ивлеевой: обнародован список оставшихся в "огоньках" звезд

"Голая" вечеринка у блогера Анастасии Ивлеевой вышла боком для многих суперзвезд - Филиппа Киркорова, Лолиты, Димы Билана, Ксении Собчак. "Утро.ру" выяснили, кто остался в новогодних "огоньках"

Сегодня много пишут о том, что уже снятые новогодние "огоньки" якобы будут спешно перемонтированы – из них вырежут многих оскандалившихся звезд. Мол, скажите спасибо "голой" вечеринке у Ивлеевой. Так ли это на самом деле – узнаем уже совсем скоро. А пока посмотрим на списки артистов, которые в новогоднюю ночь будут веселить нас точно – им отмена не грозит.

На Первом канале мы гарантировано увидим номера Zivert, IOWA, Егора Крида, Елки, Клавы Коки, Люси Чеботиной, Мари Краймбрери, JONY, Басты, групп Dabro и Cream Soda, а также Григория Лепса, Юрия Антонова, Эмина, Валерии, Ани Лорак, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Наталья Подольской, Полины Гагариной, Сергея Шнурова, Ивана Дмитриенко, Ларисы Долиной.

Стоит подчеркнуть, что в Новогодней ночи на Первом канале снялась и Кристина Орбакайте. Хотя в последнее время ходило много разговоров о том стоит ли давать эй эфир из-за уехавшей в Израиль мамы и русофобских высказываний признанного иностраннным агентом отчима.

Теперь посмотрим на список участников "огонька" на канале "Россия". Алсу и Лев Лещенко спою "Снег кружится", Дмитрий Харатьян и Юта представят "Песню прощения", Юрий Стоянов будет петь "Ваше благородие, госпожа удача".

Среди других участников новогоднего эфира – Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Жасмин, Глеб Матвейчук, Максим Аверин, Алексей Воробьев, Таисия Повалий, Александр Михайлов, Варвара, Хабиб и Сосо Павлиашвили. Кроме того, на первой и второй кнопке споет на радость патриотичных россиян SHAMAN.